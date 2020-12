VIDEO Sci alpino, Ramon Zenhaeusern vince lo slalom dell’Alta Badia: highlights e sintesi. Alex Vinatzer 4° (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lo svizzero Ramon Zenhaeusern ha vinto lo slalom dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. L’elvetico è riuscito a domare l’ostico tracciato sulla Gran Risa e si è imposto col tempo complessivo di 1:45.43, rendendosi protagonista di una stupenda rimonta nella seconda manche: dall’ottava posizione a metà gara è riuscito a risalire la china e a trionfare nella prima prova tra i pali stretti in questa stagione. Zenhaeusern ha avuto la meglio su due austriaci: 8 centesimi di vantaggio su Manuel Feller e 12 centesimi su Marco Schwarz. Il nostro Alex Vinatzer, primo al termine della manche d’apertura, ha concluso in quarta posizione a 19 centesimi di ritardo dal vincitore di giornata. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lo svizzeroha vinto lo, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. L’elvetico è riuscito a domare l’ostico tracciato sulla Gran Risa e si è imposto col tempo complessivo di 1:45.43, rendendosi protagonista di una stupenda rimonta nella seconda manche: dall’ottava posizione a metà gara è riuscito a risalire la china e a trionfare nella prima prova tra i pali stretti in questa stagione.ha avuto la meglio su due austriaci: 8 centesimi di vantaggio su Manuel Feller e 12 centesimi su Marco Schwarz. Il nostro, primo al termine della manche d’apertura, ha concluso in quarta posizione a 19 centesimi di ritardo dal vincitore di giornata. Di seguito il ...

Tg1Raiofficial : #Sci, #coppadelmondo: ottavo sigillo personale in carriera per @goggiasofia che ha vinto la discesa libera sulle ne… - RaiSport : ? #AltaBadia: peccato #Vinatzer, #slalom a #Zenhaeusern L'azzurro, in testa dopo la prima manche, resta ai piedi de… - davideacuto : RT @Tg1Raiofficial: #Sci, #coppadelmondo: ottavo sigillo personale in carriera per @goggiasofia che ha vinto la discesa libera sulle nevi d… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Sci Brignone, che velocità! Terza in Val d'Isère: ecco la discesa - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Sci Brignone, che velocità! Terza in Val d'Isère: ecco la discesa -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sci Fiaccolata natalizia sugli sci ad Aurisina per salutare il Natale 2020 (VIDEO) triestecafe.it Returnal su PS5: sequenze inedite di gameplay nell'ultimo video di Housemarque

Nel video, in cui sono presenti il game director del gioco ... e che avesse un'ambientazione sci-fi e dark al tempo stesso. Da qui è partita poi l'idea che ha portato alla creazione di Returnal, uno ...

VIDEO Sci alpino, Ramon Zenhaeusern vince lo slalom dell’Alta Badia: highlights e sintesi. Alex Vinatzer 4°

Lo svizzero Ramon Zenhaeusern ha vinto lo slalom dell'Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. L'elvetico è riuscito a domare l'ostico tracciato sulla Gran Risa e si è ...

Nel video, in cui sono presenti il game director del gioco ... e che avesse un'ambientazione sci-fi e dark al tempo stesso. Da qui è partita poi l'idea che ha portato alla creazione di Returnal, uno ...Lo svizzero Ramon Zenhaeusern ha vinto lo slalom dell'Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. L'elvetico è riuscito a domare l'ostico tracciato sulla Gran Risa e si è ...