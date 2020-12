VIDEO | Nelle Marche c’è Civico Verde contro la moda ‘usa e getta’ (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Nasce nelle Marche, nella città di Grottammare, il primo spazio dedicato all’incontro tra economia civile, economia circolare e inclusione sociale. Si chiama Civico Verde Grottammare, ed è uno tra i 15 Ri-Hub di ECCO, Economie Circolari di COmunità, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e promosso da Legambiente con l’obiettivo di promuovere e sviluppare l’economia circolare sia su scala nazionale che a livello locale. I Ri-hub di ECCO, disseminati in 13 regioni italiane, sono spazi in cui sviluppare vere e proprie “filiere ecosostenibili”, non solo per ridurre i rifiuti e incentivare il riuso, ma soprattutto per favorire lo sviluppo di nuove competenze. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Nasce nelle Marche, nella città di Grottammare, il primo spazio dedicato all’incontro tra economia civile, economia circolare e inclusione sociale. Si chiama Civico Verde Grottammare, ed è uno tra i 15 Ri-Hub di ECCO, Economie Circolari di COmunità, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e promosso da Legambiente con l’obiettivo di promuovere e sviluppare l’economia circolare sia su scala nazionale che a livello locale. I Ri-hub di ECCO, disseminati in 13 regioni italiane, sono spazi in cui sviluppare vere e proprie “filiere ecosostenibili”, non solo per ridurre i rifiuti e incentivare il riuso, ma soprattutto per favorire lo sviluppo di nuove competenze.

Giorgiolaporta : Se il Premier #Conte ha bisogno delle reti unificate per ribadire che non entreranno nelle case degli italiani, è p… - Tg3web : Un rapporto di Amnesty International denuncia la violazione dei diritti umani nelle Rsa in Italia durante l'emergen… - SkyTG24 : Folla quest’oggi in centro a #Roma, in particolare nelle vie dello shopping, dove tanta gente si è riversata per gl… - musboo : Così presa dalla ship Jax e Tara che ho guardato tutti i video di loro due su YouTube spoilerandomi tutte le ragion… - Mandolesi_Giu : 'Per operare le restrizioni al contante per l'evasione fiscale si deve dimostrare che vi sia efficace e valutabile… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Nelle Gli smartphone top sotto l'albero puntano sui video Agenzia ANSA La pandemia spinge le trasformazioni strutturali del sistema sanitario siciliano

“Non è mai capitato che è un solo siciliano si trovasse a non avere un posto letto sull'Isola, né siamo stati costretti a spostare pazienti in ...

Netflix e Zerocalcare: guarda il video annuncio della serie TV

Iniziata la lavorazione della serie TV d'animazione 'Strappare lungo i bordi', che prossimamente uscirà in streaming ...

“Non è mai capitato che è un solo siciliano si trovasse a non avere un posto letto sull'Isola, né siamo stati costretti a spostare pazienti in ...Iniziata la lavorazione della serie TV d'animazione 'Strappare lungo i bordi', che prossimamente uscirà in streaming ...