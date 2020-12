VIDEO | Da Scabec 365 Christmas Card per visitare i musei campani

Leggi su dire

(Di lunedì 21 dicembre 2020) NAPOLI – “Per acquistare la 365 Christmas Card si può venire qui da noi al Box Office, dalle 10 alle 14 sabato compreso, o prenotarla via telefono o sul nostro sito e noi la mettiamo da parte per il ritiro in negozio. In questo momento, e fino al 6 gennaio 2021, il prezzo della card è particolarmente vantaggioso: quella intera costa 35 euro (invece di 43, ndr) e quella ridotta per gli under 25 costa 27 euro (invece di 33, ndr). Dura 365 giorni dal primo utilizzo e dà diritto a visitare 25 siti per 2 volte nell’arco dell’anno per un totale di 50 ingressi. Nel caso di chiusure straordinarie dei luoghi coinvolti, la card attivata verrà sospesa temporaneamente fino alla normalizzazione degli ingressi”. A spiegare alla Dire i dettagli della campania>artecard in edizione limitata, lanciata da Scabec per sostenere e promuovere i musei e i siti archeologici della Campania, è Giancarlo Carosone, titolare di Box Office in galleria Umberto a Napoli.