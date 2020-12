VIDEO | Comunali Napoli, Costa: “Alleanza M5s-Pd? Ok se visioni collimano” (Di lunedì 21 dicembre 2020) NAPOLI – “Prima bisogna mettere al centro progetti e programmi, prima ci si deve confrontare serenamente e in modo orizzontale. La persona e le modalità vengono dopo”. Questo il pensiero espresso dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa sull’ipotesi di una alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd alle prossime elezioni comunali di Napoli. Il ministro ha incontrato i giornalisti a margine di una visita alla libreria la Scugnizzeria, al confine tra Melito e il quartiere partenopeo di Scampia. “Che vogliamo fare per questa citta’? Come vogliamo farlo, con quale progetto e con quale visione? Se collimano le visioni, ben vengano le alleanze. Poi – sottolinea il ministro – si vanno a vedere persone e modalita’. Altrimenti confondiamo le questioni, tra le problematiche quotidiane del cittadino e chi devo posizionare. Questa confusione non esiste per me”. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) NAPOLI – “Prima bisogna mettere al centro progetti e programmi, prima ci si deve confrontare serenamente e in modo orizzontale. La persona e le modalità vengono dopo”. Questo il pensiero espresso dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa sull’ipotesi di una alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd alle prossime elezioni comunali di Napoli. Il ministro ha incontrato i giornalisti a margine di una visita alla libreria la Scugnizzeria, al confine tra Melito e il quartiere partenopeo di Scampia. “Che vogliamo fare per questa citta’? Come vogliamo farlo, con quale progetto e con quale visione? Se collimano le visioni, ben vengano le alleanze. Poi – sottolinea il ministro – si vanno a vedere persone e modalita’. Altrimenti confondiamo le questioni, tra le problematiche quotidiane del cittadino e chi devo posizionare. Questa confusione non esiste per me”.

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Comunali Video del comune per incentivare lo shopping nei negozi di Valdobbiadene Oggi Treviso Falvaterra si illumina di magia: la proposta di Natale del borgo è speciale

Ieri, domenica 20 dicembre, l’inaugurazione dello spettacolare videomapping natalizio proposto dall’amministrazione comunale di Falvaterra in Piazza ... Elisa Ceccarelli – La società che ha realizzato ...

Alessandria: sul sito del Comune nasce la sezione “Vivere la città”

ALESSANDRIA - Il sito internet del Comune - www.comune.alessandria.it - si arricchisce, da oggi, di una nuova sezione: “Vivere la Città”.

