Vicenza-Reggina: formazioni e dove vederla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Domani 22 Dicembre 2020 nello Stadio Romeo Menti alle ore 19:00 si disputerà la partita Vicenza-Reggina di Serie B. Il Vicenza si trova al tredicesimo posto con 15 punti, e arriva da una striscia altalenante con due pareggi con Monza e Cosenza. Poi sono arrivate una vittoria col Pescara, una sconfitta con il Cittadella e infine una vittoria con l'Ascoli. Il Reggina si trova al diciottesimo posto con 10 punti, e arriva da una striscia negativa con una sconfitta con il Monza e una vittoria con il Brescia. Poi sono arrivate tre sconfitte consecutive con Chievo, Venezia e Cittadella. Vicenza-Reggina: quali saranno le probabili formazioni? Vicenza (4-4-2): Perina, Zonta, Padella, Cappelletti, Barlocco, Guerra, Cinelli, Rigoni, Dalmonte, Gori, ...

Il Vicenza é una delle cinque squadre ad essere imbattuta tra le mura amiche.

Reggina ridotta ai minimi termini per la gara di Vicenza. Fuori anche Lafferty, non è dato sapere però per quale ragione, recuperano Cionek e Situm, mentre sono ancora fuori gli altri infortunati, più ...

Reggina ridotta ai minimi termini per la gara di Vicenza. Fuori anche Lafferty, non è dato sapere però per quale ragione, recuperano Cionek e Situm, mentre sono ancora fuori gli altri infortunati, più ...