Viaggi in aereo, la "promozione Covid" di Ryanair: "Una punturina e…" (Di lunedì 21 dicembre 2020) La compagnia di volo Ryanair propone una campagna pubblicitaria che riguarda il vaccino anti Covid per i prossimi passeggeri di turno A poche ore dall'ok dalla campagna di iniziazione per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

La compagnia di volo Ryanair propone una campagna pubblicitaria che riguarda il vaccino anti Covid per i prossimi passeggeri di turno. Ryanair – Screenshot Instagram. A poche or ...

Variante inglese Covid, tre positivi e due "dubbi" sul volo Ryanair da Londra a Palermo. Caso sospetto anche a Bari

Mentre l'ospedale Spallanzani di Roma ha annunciato di aver avviato l'isolamento del nuovo virus, un caso sospetto della nuova variante inglese del Covid-19 è all'esame ...

