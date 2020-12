Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 dicembre 2020)DEL 21 DICEMBREORE 15:20 FT BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA A91FIUMICINO E AURELIA SEMPRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. RIPERCUSSIONI CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE DEL RACCORDO SPOSTIAMOCI IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA PONTINA E CASILINA CON TRAFFICO INTENSO IN PARTICOLARE TRA TUSCOLANA E CASILINA SULLA PONTINA CODE ALTEZZA SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA SULLA ARDEATINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SANTA PALOMBA E DIVINO AMORE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CIRCONE NON AGEVOLATA DALLA VIABILITA’ LOCALE CHE PRESENTA ANCORA ...