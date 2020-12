Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 dicembre 2020)DEL 21 DICEMBREORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA VIA PONTINA DOVE PER INCIDENTE SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI ALTEZZA SPINACETO, IN DIREZIONE POMEZIA PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA L’ARDEATINA E LA CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST RESTA INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA RALLENTATA LA LINEA LENTAFIRENZE IN SEGUITO AD ...