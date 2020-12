Via Maran, è Ballardini il nuovo allenatore del Genoa (Di lunedì 21 dicembre 2020) GENOVA (ITALPRESS) – Davide Ballardini è il nuovo allenatore del Genoa. Ufficiale l'ingaggio del tecnico ravennate, alla quarta esperienza in carriera sulla panchina del Grifone, l'ultima delle quali nella stagione 2017-18 e conclusa con l'esonero dopo sette gare. Ballardini prende il posto di Rolando Maran, la cui avventura nella Genova rossoblù si è chiusa stamane dopo 13 giornate. La sconfitta per 2-0 di ieri al “Vigorito” nello scontro diretto col Benevento è fatale al tecnico, che lascia il Grifone al penultimo posto condiviso col Torino a quota 7 punti, frutto di una vittoria (ottenuta alla prima giornata a spese del Crotone), quattro pari e otto ko. Penalizzato a inizio campionato dai numerosi casi di coronavirus nella rosa, Maran non è riuscito a raddrizzare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) GENOVA (ITALPRESS) – Davideè ildel. Ufficiale l'ingaggio del tecnico ravennate, alla quarta esperienza in carriera sulla panchina del Grifone, l'ultima delle quali nella stagione 2017-18 e conclusa con l'esonero dopo sette gare.prende il posto di Rolando, la cui avventura nella Genova rossoblù si è chiusa stamane dopo 13 giornate. La sconfitta per 2-0 di ieri al “Vigorito” nello scontro diretto col Benevento è fatale al tecnico, che lascia il Grifone al penultimo posto condiviso col Torino a quota 7 punti, frutto di una vittoria (ottenuta alla prima giornata a spese del Crotone), quattro pari e otto ko. Penalizzato a inizio campionato dai numerosi casi di coronavirus nella rosa,non è riuscito a raddrizzare la ...

ennatrasporti : Via Maran, è Ballardini il nuovo allenatore del Genoa - princigallomich : Via Maran, è Ballardini il nuovo allenatore del Genoa - IlModeratoreWeb : Via Maran, è Ballardini il nuovo allenatore del Genoa - - nestquotidiano : Via Maran, è Ballardini il nuovo allenatore del Genoa - CorriereCitta : Via Maran, è Ballardini il nuovo allenatore del Genoa -