Via libera dell'Ema al vaccino sviluppato da Pfizer e BioNTech. Speranza: "E' la notizia che aspettavamo". Von der Leyen: "Ora agiremo velocemente" (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'European Medicines Agency, l'Agenzia Europea del Farmaco (Ema), ha dato un via libera "condizionato" all'immissione in commercio del vaccino Comirnaty, sviluppato da BioNTech e Pfizer per prevenire il Covid-19, nelle persone a partire dai 16 anni di età. Il parere scientifico dell'Ema apre la strada alla prima autorizzazione all'immissione in commercio di un vaccino anti-Covid nell'UE da parte della Commissione europea, "con tutte le garanzie, i controlli e gli obblighi che ciò comporta". "Al momento non ci sono indicazioni che il vaccino non funzionerà contro la variante del Covid" ha detto la direttrice esecutiva della stessa Agenzia, Emer Cooke. "La sicurezza del vaccino – ha aggiunto – è stata la nostra priorità numero uno.

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato l'ok condizionale al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. Lo comunica l'Ema. Si tratta del primo vaccino a essere autorizzato per l'uso nell'Unione Europea.

Via libera anche in Unione Europa per il vaccino contro il Coronavirus di Pfizer e Biontech. Ad annunciarlo Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell'Agenzia Europa per i Medicinali ...

