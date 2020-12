Verso la Luna e oltre. L’anno spaziale secondo Riccardo Fraccaro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Già vale circa 1,2 miliardi di euro il rafforzamento della partecipazione italiana all’Agenzia spaziale europea (Esa). A novembre del 2019, a Siviglia, l’Italia decise di portare a 2,3 miliardi il proprio impegno nell’Esa per i prossimi anni, terzo contributore dopo Germania e Francia, coprendo il 14% del budget comune. Dopo dodici mesi, i contratti arrivati dall’agenzia all’industria italiana valgono oltre il 50% della sottoscrizione. Il punto è arrivato oggi dalla dodicesima riunione del Comitato interministeriale (Comint) di palazzo Chigi, l’organo sorto con la riforma del 2018 che ebbe a Siviglia il suo primo banco di prova. IL VALORE DEL SETTORE “Lo spazio si conferma uno dei settore più in grado di creare valore aggiunto e le politiche portate avanti dal governo stanno consentendo all’Italia di trarne tutti i benefici”, ha commentato il ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 dicembre 2020) Già vale circa 1,2 miliardi di euro il rafforzamento della partecipazione italiana all’Agenziaeuropea (Esa). A novembre del 2019, a Siviglia, l’Italia decise di portare a 2,3 miliardi il proprio impegno nell’Esa per i prossimi anni, terzo contributore dopo Germania e Francia, coprendo il 14% del budget comune. Dopo dodici mesi, i contratti arrivati dall’agenzia all’industria italiana valgonoil 50% della sottoscrizione. Il punto è arrivato oggi dalla dodicesima riunione del Comitato interministeriale (Comint) di palazzo Chigi, l’organo sorto con la riforma del 2018 che ebbe a Siviglia il suo primo banco di prova. IL VALORE DEL SETTORE “Lo spazio si conferma uno dei settore più in grado di creare valore aggiunto e le politiche portate avanti dal governo stanno consentendo all’Italia di trarne tutti i benefici”, ha commentato il ...

FChiusaroli : RT @3omAleom: Nel cielo dell'Inverno verso mezzanotte canta la luna #haiku #ScrivoDellinverno #solstiziodinverno #21dicembre #pensierisenz… - AleSalvi12 : L'Ufo che andò verso la Luna - 3omAleom : Nel cielo dell'Inverno verso mezzanotte canta la luna #haiku #ScrivoDellinverno #solstiziodinverno #21dicembre… - AleSalvi12 : RT @cicap: Il 21 dicembre 1968 i gas emessi da uno stadio dell’Apollo 8 in viaggio vero l’orbita lunare provocano avvistamenti UFO in Itali… - cicap : Il 21 dicembre 1968 i gas emessi da uno stadio dell’Apollo 8 in viaggio vero l’orbita lunare provocano avvistamenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Luna Verso la Luna con Chang’e 5 Media Inaf L'oroscopo del giorno 23 dicembre: Luna congiunta a Marte, Scorpione 'top' (2ª parte)

A dare una marcia in più al predetto segno di Acqua saranno Luna e Marte, nel frangente in ... astrale non sarà troppo buona nemmeno verso la parte finale del periodo: non sarete in grado ...

Max Sirena: «Luna Rossa, la Coppa America e la mia Defender...»

«Sono con Luna Rossa da vent’anni: è la mia seconda famiglia ... alle fabbriche, in transizione verso la carbon neutrality, fino al recupero del prodotto dopo l’utilizzo. «Il primo obiettivo è la ...

A dare una marcia in più al predetto segno di Acqua saranno Luna e Marte, nel frangente in ... astrale non sarà troppo buona nemmeno verso la parte finale del periodo: non sarete in grado ...«Sono con Luna Rossa da vent’anni: è la mia seconda famiglia ... alle fabbriche, in transizione verso la carbon neutrality, fino al recupero del prodotto dopo l’utilizzo. «Il primo obiettivo è la ...