Verissimo | Tiziano Ferro svela i suoi problemi di alcolismo | “Ero al limite della cirrosi epatica” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella puntata odierna di, di sabato 19 dicembre, è stato intervistato. Il cantante è apparso nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare dei dettagli inaspettati sulla sua carriera, ma soprattutto sulla sua vita. In particolar modo, l’artista ha raccontato ididi cui ha sofferto nel 2014. Il giovane si è aperto completamente con la conduttrice e con tutti i telespettatori del programma di Canale 5,ndo anche il momento in cui ha compreso di aver toccato il baratro. Ididisi è lasciato andare ad una lunga intervista a. Silvia è partita ...