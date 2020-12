Verifica di governo | sembra che il problema sia sempre Renzi Ma per me c’è dell’altro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Sarebbe ora di fare una bella operazione verità: l’emergenza dovuta alla pandemia ha messo ilal riparo da molte questioni e temi, tutti nascosti dietro il coronavirus per evitare di affrontare i veri nodi politici del nostro Paese. Uno stato di emergenza continuo che ha visto numerose deroghe ai principi costituzionali e alla normale gestione della vita quotidiana del nostro Paese. Partiamo dalla nascita di questa ultima legislatura. UnConte formato dalla Lega e dai 5Stelle, un esecutivo con una connotazione fortemente di destra e contro l’Europa, con preoccupanti episodi in favore delle politiche della Russia e dei sovranisti. Ministri 5Stelle a mio avviso incompetenti e arroganti. Cito Toninelli, Giulia Grillo e lo stesso Di Maio uno e trino in veste di vicepremier, ministro del Lavoro e dell’Economia. Solo un anno fa l’Italia era ...