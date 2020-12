“Venite | si è sentito male” Ma i carabinieri capiscono subito che era morto per le sue martellate

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella tarda serata di domenica 20 dicembre una donna di Pedrengo, paese in provincia di Bergamo, ha chiamato il 118 e chiesto aiuto: “Mio cugino si è”. Gli uomini del personale sanitario sono giunti sul posto, ma a quel punto si sono resi conto che le cose non stavano come aveva raccontato la donna. Nella villetta di via Camozzi, infatti, gli infermieri hanno trovato l’uomo di 73 annia seguito di ferite inferte con un corpo contundente. Secondo quanto ricostruito daii due vivevano insieme dal 2015 e non erano sposati. Sembra che tutto sia iniziato come una norlite per motivi familiari. Ad un certo punto, però, la donna di 61 anni, avrebbe preso in mano un martello e iniziato a colpire il cugino più e più volte. Successivamente la donna, resasi conto della gravità ...