Vaticano, l'elemosiniere del Papa è positivo al Covid-19 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Giuseppe Aloisi L'elemosiniere del Papa, il cardinal Konrad Krajewski, è positivo al tampone. Anche il cardinal Bertello è positivo. Preoccupazione in Vaticano Il cardinal Konrad Krajewski è positivo al Covid-19. La notizia è stata confermata da poco. Il Vaticano è chiamato dunque ad affrontare un altro caso in cui è coinvolto un altro ecclesiastico, dopo la positività del cardinal Gualtiero Bassetti, il presidente della Cei che è poi guarito dopo un periodo difficoltoso che aveva suscitato le preoccupazioni di molti fedeli. Il cardinal Konrad Krajewski, com'è noto, è l'elemosiniere della Santa Sede, ma è anche uno degli uomini più vicini a Papa Francesco. Il cardinale, nel corso di questi anni, è stato ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Giuseppe Aloisi L'del, il cardinal Konrad Krajewski, èal tampone. Anche il cardinal Bertello è. Preoccupazione inIl cardinal Konrad Krajewski èal-19. La notizia è stata confermata da poco. Ilè chiamato dunque ad affrontare un altro caso in cui è coinvolto un altro ecclesiastico, dopo la positività del cardinal Gualtiero Bassetti, il presidente della Cei che è poi guarito dopo un periodo difficoltoso che aveva suscitato le preoccupazioni di molti fedeli. Il cardinal Konrad Krajewski, com'è noto, è l'della Santa Sede, ma è anche uno degli uomini più vicini aFrancesco. Il cardinale, nel corso di questi anni, è stato ...

Konrad Krajewski, elemosiniere di Papa Francesco, è risultato positivo al Covid-19. Il cardinale polacco ha i sintomi della malattia ed è attualmente ricoverato in osservazione al Policlinico Gemelli ...

Il cardinale spesso è protagonista di missioni umanitarie nei quartieri più poveri di Roma e d'Italia per conto del pontefice. È al Gemelli. Positibo anche il cardinale Giuseppe Bertello ...

