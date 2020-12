Variante virus, ne usciremo nel 2022? La diretta con Peter Gomez, Thomas Mackinson e Giovanna Trinchella (Di lunedì 21 dicembre 2020) Variante virus, ne usciremo nel 2022? La mutazione inglese del Covid e le altre notizie di giornata commentate in diretta con il direttore del Fattoquotidiano.it, Peter Gomez, e i giornalisti Thomas Mackinson e Giovanna Trinchella. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020), nenel? La mutazione inglese del Covid e le altre notizie di giornata commentate incon il direttore del Fattoquotidiano.it,, e i giornalisti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - trash_italiano : In effetti avevamo bisogno della variante del virus che sbloccasse la seconda stagione. - trash_italiano : Io che parlo alla nuova variante del virus: - clikservernet : Variante virus, ne usciremo nel 2022? La diretta con Peter Gomez, Thomas Mackinson e Giovanna Trinchella - Luca03792863 : RT @ImolaOggi: 'Virus cinese' non si può dire perché è razzismo. 'Variante inglese' sì. ?? -