Variante virus inglese più pericolosa? Mutazione, contagio, vaccino: ecco cosa sappiamo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non è la prima volta, dall'individuazione del virus, che il Covid-19 presenta delle modifica. Ne sono già state registrate 13. La nuova Variante, la cosiddetta Variante... Leggi su ilmattino (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non è la prima volta, dall'individuazione del, che il Covid-19 presenta delle modifica. Ne sono già state registrate 13. La nuova, la cosiddetta...

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - trash_italiano : In effetti avevamo bisogno della variante del virus che sbloccasse la seconda stagione. - trash_italiano : Io che parlo alla nuova variante del virus: - mariagraziakim3 : Quindi la variante del Virus arriva dal Sud della Gran Bretagna,partito in primis dalla Cina, il primo paziente di… - nawashi6 : @backtoblacklis1 La variante del virus del Regno Unito spaventa molto perché si teme che il contagio possa estender… -