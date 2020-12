Variante inglese virus più pericolosa? Ecco cosa sappiamo: si propaga rapidamente ma vaccini efficaci (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non è la prima volta, dall'individuazione del virus, che il Covid-19 presenta delle modifica. Ne sono già state registrate 13. La nuova Variante, la cosiddetta Variante... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non è la prima volta, dall'individuazione del, che il Covid-19 presenta delle modifica. Ne sono già state registrate 13. La nuova, la cosiddetta...

CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - SkyTG24 : La mutazione inglese del #coronavirus avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, il 70% in più. Un caso è stato ri… - TgLa7 : ??#Covid la '#variante inglese' è stata isolata anche in Italia , nei laboratori dell'Ospedale militare del Celio di… - fablamo : È arrivata in Italia la variante inglese del covid-19: The virus is on the table. #variantecovid - RhoWalter : RT @Sovra_Knight: Esempio di variante inglese. -