Variante inglese, riunione urgente Ue L’allerta non ferma la corsa del vaccino (Di lunedì 21 dicembre 2020) La presidenza tedesca dell’Ue ha invitato gli stati membri ad una riunione urgente dell’Ipcr, il meccanismo di gestione politica delle crisi, lunedì 21 dicembre. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 21 dicembre 2020) La presidenza tedesca dell’Ue ha invitato gli stati membri ad unadell’Ipcr, il meccanismo di gestione politica delle crisi, lunedì 21 dicembre.

CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - SkyTG24 : La mutazione inglese del #coronavirus avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, il 70% in più. Un caso è stato ri… - TgLa7 : ??#Covid la '#variante inglese' è stata isolata anche in Italia , nei laboratori dell'Ospedale militare del Celio di… - zazoomblog : Covid la variante inglese è già in Italia positiva una donna. E Speranza blocca i voli - #Covid #variante #inglese… - Notiziedi_it : Variante inglese Covid in Italia, gli esperti: «Il rischio aumenta, usare meno i mezzi pubblici» -