Variante inglese nei Paesi Bassi | reazioni | preoccupazioni e prime decisioni importanti

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Ministro olandese per la Salute Pubblica, Hugo de Jonge, ha manifestato pubblicamenteper la nuovadel Coronavirus. La presenza della mutazione anche neiè emersa grazie ad una ricerca del Rivm, l’Istituto nazionale olandese per la saluta pubblica e l’ambiente. Tra Regno Uniti ec’è una circolazione giornaliera aerea e stradale importante, il governo olandese ha già imposto il divieto ai viaggiatori inglesi di entrare nello stato. L’Olanda subisce lo stesso divieto in altricome la Turchia. Essendo l’Olanda tra iche ha laè uno dei primidopo la GB ad essere escluso con divieto di ...

Le persone tornate dall’Inghilterra, hanno riferito i responsabili dell’Asl3, devono comunicarlo e per loro è obbligatorio sottoporsi a tampone per verificare se sono state infettate dalla variante ...MARGHERA. Zaia scuro in volto: “Ogni giorno ha la sua pena”, dice. La pena di oggi è il Covid 2, cioè la mutazione del virus che la Gran Bretagna sta esportando in tutto il mondo. "Ghe mancava", dice ...