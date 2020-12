Variante inglese del coronavirus | tutto quello che c’è da sapere per non cadere nella psicosi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic – E’ giàper ladel. La mutazione del Sars-CoV-2 che si sta diffondendo in Gran Bretagna è stata isolata anche in altri Paesi europei – tra cui Italia – e ha fatto scattare la chiusura dei collegamenti con Londra. Ma che cosa sappiamo per ora di questa nuova incognita che ha già innescato l’allarme in tutta Europa? L’allarmismo dei media mainstream è giustificato? Che cosa sono le mutazioni Le mutazioni sono piccole replicazioni dei virus a Rna (categoria di cui il nuovofa parte) causate dalla necessità di evolversi e adattarsi ad organismi differenti. In altre parole, i virus mutano continuamente per sopravvivere. Per capire la frequenza di questo fenomeno, basti pensare che i ricercatori dell’Istituto di genetica dell’University College ...