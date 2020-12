Variante inglese Covid in Italia, gli esperti: «Il rischio aumenta, usare meno i mezzi pubblici» (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Variante del Sars Cov 2 individuata in Gran Bretagna, in Danimarca, Australia, Olanda e ora anche in Italia, sta creando allarme per i possibili effetti sulla popolazione. Il rischio di... Leggi su ilmattino (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ladel Sars Cov 2 individuata in Gran Bretagna, in Danimarca, Australia, Olanda e ora anche in, sta creando allarme per i possibili effetti sulla popolazione. Ildi...

CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - SkyTG24 : La mutazione inglese del #coronavirus avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, il 70% in più. Un caso è stato ri… - TgLa7 : ??#Covid la '#variante inglese' è stata isolata anche in Italia , nei laboratori dell'Ospedale militare del Celio di… - FilippiGeo : RT @LaviniaBLR: • Variante del virus inglese: può mettere a rischio i vaccini moriremo tutti Uk isolata si salvi chi può! —No fermi tu… - il_gastronauta : Mi sorge un dubbio: non è che la nuova variante del coronavirus sia 'inglese' tanto quanto l'influenza del 1918-1920 era 'spagnola'? ?? -