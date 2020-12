Variante inglese | Bassetti frena il panico | “Il virus muta di continuo | l’allarmismo è da irresponsabili”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic – Matteosorto intorno alla notizia della famigerata «» del corona– unazione che aumenterebbe la contagiosità ma non la letalità o la virulenza – fonte di caos emediatico in tutta Europa.: “Non è la prima né sarà l’ultima” Il nodo principale delle preoccupazioni riguarda l’efficacia del vaccino prodotto da Pfizer nei confronti di questo nuovo ceppo della malattia. Sull’argomento interviene il primario di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo. Come sempre, il medico si oppone agli allarmismi. Non è la prima né sarà l’ultimadel...