Variante Covid, Zampa: niente panico, no a nuove restrizioni - Miozzo: il vaccino sarà comunque efficace (Di lunedì 21 dicembre 2020) commenta Getty 'In questo momento tra di noi non sta circolando l'idea che si vada a nuove restrizioni' a causa della mutazione del Covid-19: 'nuove restrizioni no, perché dovrebbero esserci?'. Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 dicembre 2020) commenta Getty 'In questo momento tra di noi non sta circolando l'idea che si vada a' a causa della mutazione del-19: 'no, perché dovrebbero esserci?'. Lo ha ...

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - PaolaPorrozzi : RT @DiegoFusaro: DIEGO FUSARO: Covid-21? Arriva la variante inglese del virus. Ancora non capite come stanno le cose? - Adnkronos : #variantecovid, #Zampa: 'Non si pensa a nuove restrizioni' -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Covid Variante Covid, l'immunologo: "Niente panico" il Resto del Carlino Variante Covid, gli italiani arrivati con l’ultimo volo da Londra: “In Gran Bretagna pandemia gestita male. Nessuno sa cosa sta succedendo”

A Fiumicino l’arrivo dei 110 passeggeri da Londra con l’ultimo volo British 560 proveniente dall’aeroporto di Heathrow. Chiusi i voli da e per la Gran Bretagna per evitare il contagio dalla variante i ...

Coronavirus, ecco cosa si può fare oggi

La stretta prevista dal Dpcm del 3 dicembre: dal 21 del mese al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita fra i territori delle diverse regioni o province autonome, salvo per compr ...

A Fiumicino l’arrivo dei 110 passeggeri da Londra con l’ultimo volo British 560 proveniente dall’aeroporto di Heathrow. Chiusi i voli da e per la Gran Bretagna per evitare il contagio dalla variante i ...La stretta prevista dal Dpcm del 3 dicembre: dal 21 del mese al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita fra i territori delle diverse regioni o province autonome, salvo per compr ...