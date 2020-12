Variante Covid | voli rimandati | vacanze cancellate Le storie di tre giovani bloccati nel Regno Unito

Leggi su open.online

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il blocco deidal, alle prese con una nuovadel, ha trasformato per molti ledi Natale in una chimera. Improvvisamente migliaia di persone – non soltanto italiane – hanno dovuto fare i conti concancellati da un minuto all’altro o posticipati senza però sapere con certezza se decolleranno. O se, come nel caso di Tatiana Barone, una ragazza di 33 anni rimasta bloccata a Londra e intervistata da Open, una volta rientrati in Italia potranno proseguire verso la loro destinazione finale o se invece rimarrannoin una città di transito. C’è chi spera ancora di potercela fare a tornare e chi invece, essendo risultato positivo al Coronavirus nel, forse anche ...