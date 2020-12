Variante Covid, Ricciardi: «Londra ha taciuto 3 mesi, serve lockdown duro» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, bisognava chiudere prima e più a lungo. Scettico sulla riapertura delle scuole il 7 gennaio «Ciò che mi fa arrabbiare è che gli inglesi sapevano già da settembre che era in circolazione questa Variante. Hanno taciuto, non ci hanno avvertito. Ora serve il lockdown. O comunque misure L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per Walter, consigliere del ministro della Salute, bisognava chiudere prima e più a lungo. Scettico sulla riapertura delle scuole il 7 gennaio «Ciò che mi fa arrabbiare è che gli inglesi sapevano già da settembre che era in circolazione questa. Hanno, non ci hanno avvertito. Orail. O comunque misure L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Variante Covid La variante inglese Covid fa paura. Ecdc: 'La mutazione circola da novembre' ANSA Nuova Europa Variante Covid, al Trieste Airport un solo volo nell'ultimo mese

La tratta prevedeva tre collegamenti a settimana ma, a causa dell'esiguo numero di viaggiatori, la Ryanair aveva deciso di sospenderla. Necessarie analisi ulteriori per capire se un positivo ha contra ...

Il Centro europeo per il controllo delle malattie: «La variante Covid circola da novembre». Al via l’isolamento dei primi contatti in Italia

Per il momento non ci sono evidenze che la variante del virus Sars-CoV-2 possa compromettere l’efficacia dei vaccini e l’attendibilità delle diagnosi con i test. Ai… Leggi ...

La tratta prevedeva tre collegamenti a settimana ma, a causa dell'esiguo numero di viaggiatori, la Ryanair aveva deciso di sospenderla. Necessarie analisi ulteriori per capire se un positivo ha contra ...

Per il momento non ci sono evidenze che la variante del virus Sars-CoV-2 possa compromettere l'efficacia dei vaccini e l'attendibilità delle diagnosi con i test.