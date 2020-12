Variante Covid, l’Oms lancia l’allarme: “Può falsare l’esito dei tamponi” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nuova Variante Covid, l’allarme dell’Oms: “Può falsare l’esito dei tamponi” La nuova Variante del Covid scoperta nel Regno Unito può “falsare l’esito dei tamponi”: a lanciare l’allarme è l’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che in una nota ha commentato i primi studi effettuati sulla mutazione del virus. l’Oms ha infatti dichiarato sulla base di “segnali preliminari” che “la Variante del Covid-19 che si è diffusa in Gran Bretagna può essere in grado di diffondersi più facilmente tra le persone”, sottolineando anche che secondo “informazioni preliminari può influenzare le ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nuovadel: “Puòdei” La nuovadelscoperta nel Regno Unito può “dei”: are, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che in una nota ha commentato i primi studi effettuati sulla mutazione del virus.ha infatti dichiarato sulla base di “segnali preliminari” che “ladel-19 che si è diffusa in Gran Bretagna può essere in grado di diffondersi più facilmente tra le persone”, sottolineando anche che secondo “informazioni preliminari può influenzare le ...

È una donna italiana il paziente su cui è stato riscontrato per la prima volta anche in Italia il genoma del virus Sars-Cov-2 con... Scopri di più ...

GALLI: CHIUSE LE STALLE

“Bloccare i voli dalla Gran Bretagna è una decisione che mi lascia perplesso. È come chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. La variante britannica del patogeno circola probabilmente da fine s ...

