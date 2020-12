Variante covid inglese, Gallera: 'Contatteremo tutte le persone che sono tornate dalla Uk' (Di martedì 22 dicembre 2020) Verranno chiamati e saranno sottoposti a tampone i 1.500 lombardi che hanno dichiarato di essere stati in Inghilterra a partire dal 6 dicembre scorso. Lo ha detto l'assessore al Welfare della ... Leggi su milanotoday (Di martedì 22 dicembre 2020) Verranno chiamati e saranno sottoposti a tampone i 1.500 lombardi che hanno dichiarato di essere stati in Inghilterra a partire dal 6 dicembre scorso. Lo ha detto l'assessore al Welfare della ...

