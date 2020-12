Variante COVID inglese: cosa è e cosa succede ora che è in Italia (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Variante del Coronavirus che ha costretto Londra al lockdown è fuori controllo. Tutta l’Europa è in allarme per la diffusione del “virus inglese” e anche l’Italia come molti altri paesi ha sospeso i collegamenti aerei con il Regno Unito e ha deciso di aumentare i controlli sugli arrivi, imponendo tamponi e quarantene anche per chi si trova già sul territorio nazionale. Ma la Variante COVID ormai è già arrivata nel nostro paese. I positivi al ceppo mutato sono due, forse tre. Ma cosa è la Variante inglese del Coronavirus? Si tratta di una mutazione del Sars-Cov che, pur non sembrando più letale, può aumentare il già alto numero di infetti, con conseguente più grande pressione sui reparti ospedalieri e sulle terapie intensive. Il ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ladel Coronavirus che ha costretto Londra al lockdown è fuori controllo. Tutta l’Europa è in allarme per la diffusione del “virus” e anche l’come molti altri paesi ha sospeso i collegamenti aerei con il Regno Unito e ha deciso di aumentare i controlli sugli arrivi, imponendo tamponi e quarantene anche per chi si trova già sul territorio nazionale. Ma laormai è già arrivata nel nostro paese. I positivi al ceppo mutato sono due, forse tre. Maè ladel Coronavirus? Si tratta di una mutazione del Sars-Cov che, pur non sembrando più letale, può aumentare il già alto numero di infetti, con conseguente più grande pressione sui reparti ospedalieri e sulle terapie intensive. Il ...

