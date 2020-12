Variante Covid in Italia: letalità e vaccino, quello che c'è da sapere (Di lunedì 21 dicembre 2020) LONDRA (Regno Unito) - Mentre l' Italia si prepara a un Natale in zona rossa, dal Regno Unito arrivano notizie poco rassicuranti legate alla pandemia da Coronavirus. Il dipartimento scientifico del ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 dicembre 2020) LONDRA (Regno Unito) - Mentre l'si prepara a un Natale in zona rossa, dal Regno Unito arrivano notizie poco rassicuranti legate alla pandemia da Coronavirus. Il dipartimento scientifico del ...

CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - RinaldiPaolo2 : @enricoparenti2 In pratica c'e'una variante nuova e molto piu'contagiosa del Covid ma lui assicura che il vaccino e… - Lucianicolai : RT @jacopo_iacoboni: comunque, non possiamo annunciare ogni nuova variante del Covid con sempre maggiore allarme, con l'unico effetto di au… -