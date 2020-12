Variante Covid | “Il vaccino si può aggiornare | ma il virus è più aggressivo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020) È allarme nel Regno Unito per lamutata del: “Purtroppo la nuovaè fuori controllo. Dobbiamo metterla sotto controllo”, ha detto il ministro della Salute britannico Matt Hancock. Preoccupati anche i Paesi Ue, e non solo, per il rischio diffusione: alcuni – tra cui anche l’Italia – hanno già deciso di sospendere i collegamenti con il Regno Unito. Allarme mondiale per lache si sta diffondendo con rapidità a Londra e nel sud-est dell’Inghilterra. La mutazione del Coronaavrebbe una trasmissibilità molto maggiore, circa il 70% in più. Lockdown duro da oggi per la capitale britannica e le contee vicine. Casi sono stati segnalati anche in Danimarca, Paesi Bassi e Australia. Numerosi Paesi europei, tra cui Italia, Olanda e Belgio stanno ...