Variante Covid, il vaccino è efficace? La risposta degli esperti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nuova Variante Covid, ormai tutti sono altamente spaventati. Arriva il commento degli esperti sull'efficacia del vaccino Variante Covid, il vaccino perderà efficacia?Il Coronavirus è mutato. L'abbiamo scoperto solo poche ore fa e ormai sta diventando 'terrore' per tutti la notizia che racconta di un virus 'nuovo'. Sì, inevitabilmente, perché si pensa a nuove misure anti-contagio, a nuovi lockdown e ad altre morti. Il Covid ha già preso tanto, ha tolto la vita ai nostri cari e adesso pensare che potrebbe tornare in una forma più forte, anche se effettivamente non se n'è mai andato, ci fa star male. La domanda che, come è giusto che sia, attanaglia un po' tutti è: il vaccino studiato e reso disponibile proprio pochi ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Covid La variante inglese Covid fa paura. Ecdc: 'Identificare e isolare subito i casi' ANSA Nuova Europa Variante Covid, Clementi: "Per ora allarmismo ingiustificato"

Milano, 21 dic. (Adnkronos Salute) - "Perché la variante inglese del coronavirus Sars-CoV-2 spaventa l'Europa? Vorrei capirlo anche io. C'è un allarmismo non giustificato dai dati. Un conto è rilevare ...

Variante inglese del Covid-19 già arrivata in Italia? Quali rischi comporta

Dopo il paziente inglese, la variante inglese Covid-19. Domenica scorsa il Ministro degli esteri Luigi Di Maio ha annunciato che qualsiasi volo da e per la Gran Bretagna è stato... Read more » ...

