Variante Covid e vaccino, l’Europa tra dubbi e speranze (Di martedì 22 dicembre 2020) La Variante Covid arrivata dall’Inghilterra e il vaccino Pfizer-Biontech. l’Europa si muove tra timori e speranze nell’emergenza Coronavirus. La Variante Covid individuata nel Regno Unito, e approdata anche in Italia, appare più contagiosa ma non più ‘cattiva’ del Coronavirus già noto. E con ogni probabilità, secondo le posizioni espresse da numerosi esperti, non ostacola il normale funzionamento dei vaccini. E’ il quadro che si va delineando, mentre gli scienziati prendono confidenza con la nuova veste del Covid. “Il Regno Unito riferisce che questa Variante del Coronavirus si trasmette più facilmente ma non ci sono elementi per ritenere che provochi conseguenze più gravi o sia più mortale”, è la posizione dell’Oms, attraverso le parole del direttore ... Leggi su udine20 (Di martedì 22 dicembre 2020) Laarrivata dall’Inghilterra e ilPfizer-Biontech.si muove tra timori e speranze nell’emergenza Coronavirus. Laindividuata nel Regno Unito, e approdata anche in Italia, appare più contagiosa ma non più ‘cattiva’ del Coronavirus già noto. E con ogni probabilità, secondo le posizioni espresse da numerosi esperti, non ostacola il normale funzionamento dei vaccini. E’ il quadro che si va delineando, mentre gli scienziati prendono confidenza con la nuova veste del. “Il Regno Unito riferisce che questadel Coronavirus si trasmette più facilmente ma non ci sono elementi per ritenere che provochi conseguenze più gravi o sia più mortale”, è la posizione dell’Oms, attraverso le parole del direttore ...

