Variante Covid-19 | vaccini e immunità Il genetista Novelli fa chiarezza

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Una nuovadel-19 è stata scoperta e annunciata negli ultimi giorni da Londra. Sabato la Gran Bretagna ha quindi deciso di adottare un lockdown totale già da ieri. Questa mutazione si trasmetterebbe in maniera più veloce, tanto da indurre molti Paesi europei, tra cui l’Italia, a sospendere i collegamenti con il Regno Unito. La notizia arriva in un momento in cui si cominciava a intravedere una luce in fondo al tunnel della pandemia, grazie alla campagna vaccinale iniziata proprio in Inghilterra e che sembrerebbe presto iniziare anche nel nostro Paese. Ma cosa vuol diredel virus e veramente dobbiamo spaventarci di quanto sta accadendo? Formiche.net ha chiesto a Giuseppee professore di genetica medica presso l’Università Tor Vergata di Roma e l’Università del ...