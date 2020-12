Variante Coronavirus inglese: cosa cambia e perché ne hanno parlato solo ora? (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Variante inglese del Covid , virus Sars-Cov-2 si diffonde sempre più rapidamente nell'Europa continentale e anche in Italia. Questo preoccupa per la tenuta dei sistemi sanitari, ma la capacità del ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ladel Covid , virus Sars-Cov-2 si diffonde sempre più rapidamente nell'Europa continentale e anche in Italia. Questo preoccupa per la tenuta dei sistemi sanitari, ma la capacità del ...

Agenzia_Ansa : #Oms: 'La nuova variante di #Covid, scoperta in Gran Bretagna, è stata individuata anche in Danimarca e Australia… - rtl1025 : ?? Trovato in #Italia il primo paziente positivo alla nuova variante del #coronavirus. Il soggetto era rientrato dal… - Agenzia_Ansa : #Covid In Italia un soggetto positivo alla variante del virus. 'Paziente e convivente in isolamento dopo il rient… - 64Thoma : RT @a_meluzzi: Covid, dopo Londra anche l’Italia isola una variante del virus: “Trovate 23 mutazioni in un lasso di tempo breve” https://t… - ottovanz : RT @Internazionale: In che consiste la nuova variante del sars-cov-2? Perché preoccupa? Può compromettere l’efficacia dei vaccini? Domande… -