Variante britannica del Covid, l'unico caso italiano riguarda una 007 dei "Servizi" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una corsa contro il tempo a caccia di positivi al virus arrivati dalla Gran Bretagna, per scongiurare i rischi di un’ondata del Covid nella versione più insidiosa anche nel nostro Paese. Dopo lo stop... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una corsa contro il tempo a caccia di positivi al virus arrivati dalla Gran Bretagna, per scongiurare i rischi di un’ondata delnella versione più insidiosa anche nel nostro Paese. Dopo lo stop...

Tg3web : Timore per la variante britannica del covid 19 per la forte carica virale. Il che significa alta contagiosità. Un c… - iltirreno : La 'paziente 1' italiana della variazione britannica di coronavirus che allarma l'Europa. Allo Spallanzani via alla… - LAURADEPS : ecco la supercaxxola del pentaminchione #Gubitosa che vuol terrorizzarci con la variante britannica del… - BiagioMoliterni : Zingaretti ha già la soluzione per questa variante britannica del Covid: un aperitivo a Piccadilly Circus.… - ReteVeneta : VENEZIA | ORDINANZA REGIONALE PER INDIVIDUARE LA ‘VARIANTE’ BRITANNICA DEL VIRUS -