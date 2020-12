Valeriani | 80 mln per realizzare impianti pubblici

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma – Rispetto ai biodigestori e alla gestione dell’umido “se non la smettiamo di alimentare una campagna di diffidenza nei confronti degliil Lazio non uscira’ mai da una condizione di oggettiva difficolta’ per la filiera dei rifiuti, che deve gestire in un ambito di prossimita’ ed evitando di caricare i cittadini di costi insostenibili”. Lo dice Massimiliano, assessore regionale alle Politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti edi trattamento smaltimento e recuper, intervenendo al webinar ‘Aria, acqua e terra: come cambia la Valle del Sacco’, promosso stamattina dal Consiglio regionale del Lazio. “Com’e’ noto, per gestire il costo di trattamento e smaltimento dei rifiuti la legge impone la copertura integrale con la tariffa- continua- Quindi, se non si realizzano gli ...