Valeria Fabrizi dopo il furto: 'Non perdono i ladri' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Valeria Fabrizi racconta a Live non è la d'Urso la rabbia e il dolore scaturiti dal furto subìto nella propria abitazione. Nei giorni scorsi era stata Giorgia Giacobetti, figlia dell'attrice, a rendere il noto il fatto sui social. Ospite in collegamento di Barbara d'Urso la Suor Costanza di Che Dio ci aiuti ricostruisce quel giorno bruttissimo: "Evidentemente mi hanno seguito, perché siamo stati un mese e mezzo ad Assisi a girare e mai hanno provato a entrare. Quella mattina non ho chiuso il cancello di ferro, quindi qualcuno ha visto, qualcuno che era dentro il palazzo. Sono entrati verso le 8 mezza – 9 (alle 7 ero già fuori) e fino all'una hanno svaligiato tutto quello che hanno trovato, rompendo tutto. Sono entrata alle 3 mezza – 4 e ho trovato aperto. Spingo la porta con il dito e vedo un candelabro per terra con un vaso d'argento ...

