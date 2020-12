Vaccino, “rischio furti, mafia pronta a tutto”: l’allarme dell’Interpol (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alessandro Nunziati “Il Vaccino è l’oro liquido del 2021, la cosa più preziosa da distribuire il prossimo anno e la mafia e le altre organizzazioni criminali sono già preparate”, ha detto Stock. Secondo il numero uno dell’Interpol, “con la diffusione dei vaccini, la criminalità aumenterà drasticamente”. “Vedremo furti in magazzini e attacchi alle spedizioni di vaccini – ha aggiunto -, la corruzione sarà dilagante in molti luoghi per ottenere più velocemente questo bene prezioso”. Vaccino anti Covid: “C’è anche una pandemia criminale” Jürgen Stock ha poi paragonato l’emergenza sanitaria a quella criminale: “Un virus si diffonde dall’Asia in tutti i continenti ed è seguito da un’ondata di criminalità, una pandemia parallela di criminalità, per così dire” ha proseguito nell’intervista il capo ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alessandro Nunziati “Ilè l’oro liquido del 2021, la cosa più preziosa da distribuire il prossimo anno e lae le altre organizzazioni criminali sono già preparate”, ha detto Stock. Secondo il numero uno, “con la diffusione dei vaccini, la criminalità aumenterà drasticamente”. “Vedremoin magazzini e attacchi alle spedizioni di vaccini – ha aggiunto -, la corruzione sarà dilagante in molti luoghi per ottenere più velocemente questo bene prezioso”.anti Covid: “C’è anche una pandemia criminale” Jürgen Stock ha poi paragonato l’emergenza sanitaria a quella criminale: “Un virus si diffonde dall’Asia in tutti i continenti ed è seguito da un’ondata di criminalità, una pandemia parallela di criminalità, per così dire” ha proseguito nell’intervista il capo ...

