Vaccino Pfizer, l’agenzia del farmaco europea dà l’ok. Speranza: ‘La notizia che aspettavamo’ (Di lunedì 21 dicembre 2020) La variante del Covid-19 sta facendo sorgere dubbi in merito al funzionamento del Vaccino, in tal proposito si è pronunciata l’Ema. “l’agenzia europea per i medicinali, ha raccomandato l’autorizzazione condizionale del Vaccino per il Covid-19 sviluppato da Pfizer/BioNTech” per la variante di cui si sta parlando. Lo ha annunciato Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell’Ema: “Il Vaccino potrà essere utilizzato a partire dai 16 anni di età”, ha dichiarato in conferenza stampa la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke. Leggi anche: Covid, variante inglese in Italia: cos’è, cosa dicono gli scienziati, l’efficacia del Vaccino “Mi aspetto una decisione della Commissione entro stasera”,annuncia la presidente Ursula von der Leyen. Al momento infatti non c’è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 dicembre 2020) La variante del Covid-19 sta facendo sorgere dubbi in merito al funzionamento del, in tal proposito si è pronunciata l’Ema. “per i medicinali, ha raccomandato l’autorizzazione condizionale delper il Covid-19 sviluppato da/BioNTech” per la variante di cui si sta parlando. Lo ha annunciato Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell’Ema: “Ilpotrà essere utilizzato a partire dai 16 anni di età”, ha dichiarato in conferenza stampa la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke. Leggi anche: Covid, variante inglese in Italia: cos’è, cosa dicono gli scienziati, l’efficacia del“Mi aspetto una decisione della Commissione entro stasera”,annuncia la presidente Ursula von der Leyen. Al momento infatti non c’è ...

