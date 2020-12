Vaccino Pfizer-Biontech | via libera di Agenzia europea del farmaco e Commissione Ue Von der Leyen | ”Somministrazioni dal 27 dicembre”

(Di lunedì 21 dicembre 2020) L’Agenzadelha dato l’ok condizionale alanti-Covid. Ciò significa che il– registrato con il nome di ‘Comirnaty‘ – ha superato tutti i controlli di sicurezza previsti dai protocolli scientifici europei e risulta sicuro per combattere il coronavirus. “Abbiamo raggiunto questo traguardo grazie alla dedizione di scienziati, medici, e volontari della sperimentazione, nonché a molti esperti di tutti gli Stati membri dell’Ue”, ha dichiarato la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke. “Possiamo garantire ai cittadini dell’Ue la sicurezza e l’efficacia di questoche soddisfa gli standard di qualità necessari”. Poi ha chiarito che verrà utilizzato “per prevenire Covid-19 nelle persone a partire dai 16 anni di età“, ...

GiuseppeConteIT : Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Ave… - CottarelliCPI : L’EMA ha dato l'ok al vaccino Pfizer. Ursula von der Leyen si attende che la Commissione decida in giornata. Poi to… - piersileri : Oggi l’EMA ha autorizzato l’immissione in commercio di #Comirnaty, il #vaccino sviluppato da Pfizer-BioNTech. Lo st… - TheRenry : RT @GiuseppeConteIT: Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Avevam… - tello_q_ : RT @GiuseppeConteIT: Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Avevam… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Con il via libera dell'Ema a vaccino Pfizer/BioNTech si apre nuova stagione della lotta al covid che affronteremo con un'arma fondamentale. Abbiamo tutti il dovere di impegnar ...le linee guida del piano per la somministrazione delle prime 85 dosi di vaccino Pfizer che saranno distribuite a tutte le Regioni in base ad un riparto definito a livello centrale dal commissario ...