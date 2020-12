Vaccino Pfizer-BioNTech, UE autorizza commercializzazione (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato il via libera all’immissione in commercio del Vaccino Pfizer-BioNTech, dopo l’ok, arrivato nel primo pomeriggio di oggi, dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) . “Oggi aggiungiamo un capitolo importante a una storia di successo europea. Abbiamo approvato il primo Vaccino sicuro ed efficace contro il Covid-19. Presto arriveranno altri vaccini. Le dosi del Vaccino approvato oggi saranno disponibili per tutti i Paesi dell’UE, contemporaneamente, alle stesse condizioni”, ha detto von der Leyen precisando che il Vaccino” Pfizer-BioNTech “sarà disponibile per tutti gli Stati membri nello stesso momento e alle stesse condizioni” e la vaccinazione inizierà nei giorni ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato il via libera all’immissione in commercio del, dopo l’ok, arrivato nel primo pomeriggio di oggi, dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) . “Oggi aggiungiamo un capitolo importante a una storia di successo europea. Abbiamo approvato il primosicuro ed efficace contro il Covid-19. Presto arriveranno altri vaccini. Le dosi delapprovato oggi saranno disponibili per tutti i Paesi dell’UE, contemporaneamente, alle stesse condizioni”, ha detto von der Leyen precisando che il“sarà disponibile per tutti gli Stati membri nello stesso momento e alle stesse condizioni” e la vaccinazione inizierà nei giorni ...

