Vaccino Pfizer-Biontech approvato dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Avere a disposizione un Vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia, afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza Leggi su firenzepost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Avere a disposizione unefficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia, afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza

robersperanza : Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora co… - HuffPostItalia : Ema dà il via libera al vaccino Pfizer/BioNTech in Europa - RaiNews : Da #Ema via libera a vaccino Pfizer-Biontech. Notizia in aggiornamento su - avv_procopio : RT @sarabanda_: EMA ha dato l'ok al vaccino Pfizer. - CWW0a6FsH5C3QNl : RT @matteograndi: L’EMA ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biotech. Teoricamente la campagna vaccinale potrebbe partire domani. Simbolicamente… -