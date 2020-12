Vaccino Covid, Ryanair propone 48 ore di promozioni: “Una punturina e prendi il volo”. Alcuni utenti: “Stiamo aspettando ancora i rimborsi” (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Prenota la tua estate, vaccini in arrivo”. “Una punturina e prendi il volo”. “il 15% di sconti” per 48 ore. È così che il sito di Ryanair lancia le ultime offerte dei suoi voli low cost. Alle 10 di questa mattina quando tutto il mondo cercava di capire quali saranno le conseguenze della cosiddetta variante inglese di Sars Cov 2 la compagnia aerea sui suoi account ha postato l’offerta che in apertura del sito. Molti utenti più che all’offerta sono interessanti a rimborsi e voucher dei voli non presi, causa nuove restrizioni, che a quanto pare tardano ad arrivare. Almeno stando ai commenti di molti. “Io vorrei il mio rimborso del volo cancellato da parte vostra mi dispiace ma questa volta non vi state comportando da buona compagni” scrive una utente e un altro aggiunge: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Prenota la tua estate, vaccini in arrivo”. “Unail”. “il 15% di sconti” per 48 ore. È così che il sito dilancia le ultime offerte dei suoi voli low cost. Alle 10 di questa mattina quando tutto il mondo cercava di capire quali saranno le conseguenze della cosiddetta variante inglese di Sars Cov 2 la compagnia aerea sui suoi account ha postato l’offerta che in apertura del sito. Moltipiù che all’offerta sono interessanti ae voucher dei voli non presi, causa nuove restrizioni, che a quanto pare tardano ad arrivare. Almeno stando ai commenti di molti. “Io vorrei il mio rimborso delcancellato da parte vostra mi dispiace ma questa volta non vi state comportando da buona compagni” scrive una utente e un altro aggiunge: ...

