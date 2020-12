Vaccino Covid | l’Interpol | “È l’oro liquido del 2021 | le mafie sono già preparate Vedremo furti nei magazzini e attacchi alle spedizioni”

(Di lunedì 21 dicembre 2020) “Ildel”. Il segretario generale del, Jürgen Stock, lancia l’allarme per le azioni criminali che potrebbero svilupparsi attornofiale del siero anti-, appena inizierà la somministrazione. Il, ha spiegato Stock in un’intervista alla Wirtschaftswoche, è la “cosa più preziosa da distribuire il prossimo anno e la mafia e le altre organizzazioni criminaligià”. Con la diffusione dei vaccini, ha aggiunto, la criminalità “aumenterà drasticamente”. Da un punto di vista pratico, secondo il segretario generale del, “ine ...

Agenzia_Ansa : #Covid Berlino: 'Vaccino efficace contro la variante del virus'. - MediasetTgcom24 : Covid, Ue: vaccino efficace contro la variante del virus #coronavirus - StefanoGuerrera : LEGGETE QUESTO THREAD SUL VACCINO MRNA DEL COVID MERAVIGLIOSO - SerrerHazz_ : RT @_WhiteThiago: Il covid in UK appena arrivato il vaccino - peppeguido98 : RT @_WhiteThiago: Il covid in UK appena arrivato il vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Agenzia ANSA

Sotto pressione Autogrill -6,6%. Il titolo è tra i più esposti al rischio di nuove misure restrittive volte a limitare gli spostamenti. Il gruppo è attivo nella ristorazione in autostrada, aeroporti, ...La variante inglese del coronavirus non è l’unica minaccia per il vaccino: organizzazioni criminali e mafie si starebbero preparando ad andare ...