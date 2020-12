Vaccino Covid, l’Europa approva il Pfizer. Ecco quando si comincia in Italia: “Siamo pronti” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Arriva l’ok condizionale da parte dell’Ema (agenza europea del farmaco) al Vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer-BioNTech. AD annunciarlo è la stessa Ema: “Al momento non ci sono indicazioni che il Vaccino non funzionerà contro la variante del Covid”, ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Agenzia del farmaco (Ema). “L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al Vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo – ha affermato il ministro della salute Roberto Speranza -. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un Vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci dà più forza e fiducia”. “È un momento decisivo nei nostri sforzi per fornire ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Arriva l’ok condizionale da parte dell’Ema (agenza europea del farmaco) alanti-prodotto da-BioNTech. AD annunciarlo è la stessa Ema: “Al momento non ci sono indicazioni che ilnon funzionerà contro la variante del”, ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Agenzia del farmaco (Ema). “L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok alBiontech. È la notizia che aspettavamo – ha affermato il ministro della salute Roberto Speranza -. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione unefficace e sicuro apre una fase nuova e ci dà più forza e fiducia”. “È un momento decisivo nei nostri sforzi per fornire ...

