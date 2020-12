Vaccino Covid, Galli contro i sanitari scettici: “Cambiate mestiere” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il primario del Sacco si è scagliato contro gli operatori sanitari che non vorrebbero vaccinarsi per vari motivi. Massimo Galli Vaccino (Facebook)E’ una furia, Massimo Galli, primario del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, quando parla di vaccini e di operatori sanitari che non vorrebbero vaccinarsi per vari motivi. Qualcosa per lui senza alcuna logica. Una posizione assurda, che arriva proprio da chi invece dovrebbe spingere le persone a vaccinarsi, essere esempi, provare che il Vaccino è l’unica soluzione per sconfiggere una volta per tutte l’odiato virus. Ospite di una nota trasmissione televisiva, Galli ha manifestato tutto il suo dissenso contro chi, ancora oggi mantiene quella ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il primario del Sacco si è scagliatogli operatoriche non vorrebbero vaccinarsi per vari motivi. Massimo(Facebook)E’ una furia, Massimo, primario del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, quando parla di vaccini e di operatoriche non vorrebbero vaccinarsi per vari motivi. Qualcosa per lui senza alcuna logica. Una posizione assurda, che arriva proprio da chi invece dovrebbe spingere le persone a vaccinarsi, essere esempi, provare che ilè l’unica soluzione per sconfiggere una volta per tutte l’odiato virus. Ospite di una nota trasmissione televisiva,ha manifestato tutto il suo dissensochi, ancora oggi mantiene quella ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid ==Covid: Aifa, mutazione non è più letale, vaccino funziona - Salute & Benessere Agenzia ANSA Vaccino covid Toscana, Giani: "Accetto che mi sia somministrato in pubblico"

Firenze, 21 dicemrbe 2020 - Il vaccino covid arriva anche in Toscana. Le primissime dosi sono attese per domenica 27 dicembre: una fornitura di 600 vaccini che andranno subito ai primi medici e inferm ...

Coronavirus, Ema dà l’ok al vaccino Pfizer-BioNTech

È arrivato il via libera anche da parte dell’Unione europea al vaccino contro il coronavirus prodotto da BioNTech e Pfizer. Si tratta di un’autorizzazione condizionale come annunciato da Marie-Agnes H ...

