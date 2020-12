Vaccino Covid-19, l’Ema dà ok condizionale: soddisfazione dal ministro Speranza (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dall’Ema (Agenzia europea del farmaco) arriva la novità che molti attendevano ormai da settimane: un primo ok al Vaccino anti-Covid di BioNTech e Pfizer. L’agenzia ha comunicato di aver dato un “ok condizionale” per le persone al di sopra di 16 anni d’età. La notizia arriva insieme alla dichiarata soddisfazione di Emer Cooke, direttore esecutivo di Ema: “Le notizie positive di oggi sono un importante passo avanti nella nostra lotta contro questa pandemia, che ha causato sofferenza e disagio a così tante persone (…) Abbiamo raggiunto questo traguardo grazie alla dedizione di scienziati, medici, sviluppatori e volontari della sperimentazione, nonché a molti esperti di tutti gli Stati membri dell’UE“. L’annuncio parla di un “ok condizionale”, ovvero un’ approvazione che viene ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dal(Agenzia europea del farmaco) arriva la novità che molti attendevano ormai da settimane: un primo ok alanti-di BioNTech e Pfizer. L’agenzia ha comunicato di aver dato un “ok” per le persone al di sopra di 16 anni d’età. La notizia arriva insieme alla dichiaratadi Emer Cooke, direttore esecutivo di Ema: “Le notizie positive di oggi sono un importante passo avanti nella nostra lotta contro questa pandemia, che ha causato sofferenza e disagio a così tante persone (…) Abbiamo raggiunto questo traguardo grazie alla dedizione di scienziati, medici, sviluppatori e volontari della sperimentazione, nonché a molti esperti di tutti gli Stati membri dell’UE“. L’annuncio parla di un “ok”, ovvero un’ approvazione che viene ...

