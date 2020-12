Vaccino Coronavirus, arriva lo storico ok dell’EMA: si può partire (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un passaggio importante nella lotta al Coronavirus, arriva lo storico ok dell’EMA al Vaccino: ora si può partire. L’Agenzia europea per il farmaco afferma che un comitato di esperti ha raccomandato l’approvazione condizionale per un Vaccino contro il Coronavirus sviluppato da BioNTech e Pfizer da utilizzare in tutta l’Unione europea. Si tratta dello stesso Vaccino L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un passaggio importante nella lotta allookal: ora si può. L’Agenzia europea per il farmaco afferma che un comitato di esperti ha raccomandato l’approvazione condizionale per uncontro ilsviluppato da BioNTech e Pfizer da utilizzare in tutta l’Unione europea. Si tratta dello stessoL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

