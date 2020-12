Vaccino anti-Covid nel mirino delle mafie, Interpol: “Il rischio c’è” (Di lunedì 21 dicembre 2020) La criminalità si sta organizzando con l’arrivo del Vaccino anti-Covid. Le mafie sarebbero pronte a lucrare su questo nuovo business. Allarme dell’Interpol. Covid e criminalità, il binomio esiste e si è sviluppato sin dai primi momenti della pandemia. Precedentemente la criminalità organizzata lucrava sulla salute e sulla prevenzione delle malattie standard, la diffusione del Coronavirus L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 21 dicembre 2020) La criminalità si sta organizzando con l’arrivo del. Lesarebbero pronte a lucrare su questo nuovo business. Allarme dell’e criminalità, il binomio esiste e si è sviluppato sin dai primi momenti della pandemia. Precedentemente la criminalità organizzata lucrava sulla salute e sulla prevenzionemalattie standard, la diffusione del Coronavirus L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

